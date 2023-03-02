Томское пространство «Зеленая улица» закрыли 1 марта по судебному решению

Во время приезда приставов, заведение продолжало работу, несмотря на решение суда. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Томске 1 марта закрыли пространство с рядом заведений “Зелёная улица” по адресу Кирова, 5, строение 12. С жалобой на собственников нежилых помещений обратилась в суд городская администрация, сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов по региону.

В мэрии, со ссылкой на документы надзорных органов, требуют привести помещение в первоначальной состояние. По мнению истца, после перепрофилирования производственных кабинетов в общественное заведение, владельцы отступили от нормативных правил. Изменения могут привести к серьёзным последствиям.

В помещении обнаружили нарушение требований пожарной безопасности. После этого в суде решили приостановить эксплуатацию офисов на объекте. Ограничение распространилось на несколько кафе, объединившихся в пространство для проведения мероприятий “Зелёная улица”.

Во время приезда приставов, заведение продолжало работу, несмотря на судебное решение. Сотрудники попросили гостей покинуть заведение и прекратили приём. Вечером вход опечатали. Арендаторы смогут забрать оборудование и личные вещи после заявления собственников приставам.

Напомним, предприниматель бросил подлежащий сносу в Томске киоск и сбежал в Кемерово.