“Мэрия не должна кошмарить бизнес”: кандидат на пост мэра Томска Лучшев высказался о закрытии пространства “Зелёная улица”

Фото: Законодательная Дума Томской области

Кандидат на пост мэра Томска Максим Лучшев высказал мнение о закрытии пространства “Зелёная улица”. 3 марта он прилетел с Красноярского экономического форума. По словам претендента, утром он решил выпить кофе в одном из любимых мест общепита, но оно оказалось закрыто.

“Рассказывать предысторию не имеет смысла - её все читали, Я хочу передать привет мэрии и напомнить сотрудникам о задаче - помогать бизнесу, а не кошмарить его, закрывая красивые и успешные заведения города”, - объяснил он на видео, опубликованном в телеграм-канале “Милый Томск”.

Максим Лучшев передал привет начальника департамента правового обеспечения Дмитрию Журову и попросил на всякий случай к 15 марта подготовить заявление на увольнение.

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