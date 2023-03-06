В Томской области усилят профилактику инфекционных и вирусных заболеваний

Глава области призвал руководителей районов подключаться к работе и выявлять проблемы в поликлиниках и больницах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Губернатор Томской области Владимир Мазур 6 марта провёл аппаратное совещание совместно с региональным Роспотребнадзором. Глава поручил усилить профилактику инфекционных и вирусных заболеваний.

В регионе заболеваемость коронавирусной инфекцией выше среднеобластного уровня в Северске, Бакчарском и Кривошеинском районах. По данным портала “Стопкоронавирус.рф” за 5 марта, в области за сутки выявили 130 случаев заражения, два пациента скончались. С начала пандемии зафиксировали 162 921 факт заболевания. Инфицирование находится на уровне 36,32 на тысячу человек и превышает средний показатель по стране - 23,5.

Заболеваемость ОРВИ упала на 28,8%. Но данные всё ещё ниже эпидпорога на 0,1%. С января 2023 года вирусами заразились более 7,5 тысячи местных жителей. В Каргасокском районе уровень на 174% превышает средний по региону.

6 марта в Томской области зафиксировали девять случаев кори - у четырёх взрослых и пятерых детей.

Владимир Мазур отметил, что развитие здравоохранения идёт по всей области, медицинское оборудование обновляют в райцентрах и городах. Власти заключили договор с Федеральным центром нейрохирургии по лечению пациентов и кадровым вопросам. По словам губернатора, вспышки кори в регионе не регистрировали с 2012 года. Новые случаи - привозные, ситуацию держат под контролем.

Глава области призвал руководителей районов подключаться к работе и выявлять проблемы в поликлиниках и больницах, повышать оперативность оказания скорой помощи, чтобы дети и взрослые с высокой температурой не ждали медиков несколько часов.

Напомним, более 300 млн рублей направили на переоснащение больниц Томской области.