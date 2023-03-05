В Томской области от коронавирусной инфекции скончались два человека 5 марта

В России зарегистрировали 13 559 случаев инфицирования. Фото: Михаил ФРОЛОВ

5 марта в Томской области выявили 130 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Госпитализировали 10 пациентов, выздоровели 83 человека. Скончались два томича, сообщили на портале “Стопкоронавирус.рф”.

С начала пандемии в регионе зафиксировали 162 921 факт заболевания. Вылечились 160 258 местных жителя. От COVID-19 умерли 982 пациента.

По стране зарегистрировали 13 559 случаев инфицирования. В больницу на лечение отправили 840 россиян. Выздоровели 8 936 пациентов. Ушли из жизни 43 человека.

Напомним, учёные создали тест для выявления любого вируса в организме за две минуты.