Более 300 млн рублей направили на переоснащение больниц Томской области

Медицинские учреждения Томской области оснащают новейшим оборудованием. Фото: Telegram-канал Владимира Мазура

В различные районы и города Томской области продолжает поступать современное медицинское оборудование. В 2023 году на его закупку направили более 300 миллионов рублей. В своем Telegram-канале глава региона Владимир Мазур перечислил, какая аппаратура уже появилась в области.

В Томской областной детской больнице и в акушерском отделении Стрежевской больницы установили новые УЗИ-аппараты.

В 3-й городской больнице областного центра появилась современная аппарата для контроля сердечной деятельности и артериального давления.

В Шегарской районной больнице вместо старого плёночного флюорографа теперь используют передовой цифровой комплекс.

Для Чаинской больницы закупили современную ЛОР-установку и гинекологическое кресло.

Губернатор добавил, что в 2023 году в Парабельской, Первомайской, Молчановской районных больницах и в 4-й поликлинике Томска заработают новые маммографы. Аппараты ультразвуковой диагностики обновят в томских детских больницах №1 и №2, а также в Шегарской, Молчановской и Томской районной больницах. В Кривошеинскую и Каргасокскую привезут наркозно-дыхательные аппараты, в горбольницу №3 Томска – рентген-оборудование. В областном онкодиспансере установят роботизированную систему диагностики опухолей.

«Отдельное внимание – помощи людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Приобретём 18 новых аппаратов для регионального сосудистого центра ОКБ и первичных сосудистых отделений Асиновской, Колпашевской и Стрежевской больниц», - написал Мазур.

Всего до 2024 года в медицинские учреждения области завезут более 80 передовых аппаратов для диагностики и лечения болезней.

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