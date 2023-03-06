В Томской области выявили девять случаев заражения корью

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На сегодняшний день в Томской области выявлено девять случаев кори – у четырех взрослых и пяти детей. Как отметил на аппаратном совещании губернатор Томской области Владимир Мазур, это единичные привозные случаи.

Напомним, в конце января в соседнем Новосибирске была зафиксирована вспышка кори. По словам специалистов, корь – невероятно заразная инфекция, которая распространяется воздушно-капельным путем. На ее лечение уходит 2 недели, но в случае осложнений может уйти более трех недель.

В пресс-службе областной администрации в понедельник, 6 марта, сообщили, что в Томской области зарегистрировано девять случаев кори – у четырех взрослых и пяти детей.

Как отметил Владимир Мазур, также в регионе сохраняется заболеваемость COVID-19, а к сезонным простудным заболеваниям добавилась еще и корь. Данного заболевания не было в регионе с 2012 года.

По словам губернатора, ситуация с корью стоит на контроле, это единичные привозные случаи.

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Томской области находится на уровне 36,32 на тысячу жителей, что выше среднероссийского показателя (23,5). Заболеваемость ОРВИ в регионе за последнюю неделю снизилась на 28,8%, однако ее показатель ниже уровня эпидпорога всего на 0,1%.