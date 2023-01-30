В Томске театр "2+КУ" проводит неделю памяти кукольника Владимира Захарова

Фото: Алёна Голева

Томский театр куклы "2+КУ" 1 февраля 2023 года почтит память погибшего в пожаре создателя и кукольного маэстро Владимира Захарова. Работники театра посвятили текущую неделю творчеству и воспоминаниям о человеке, который до последнего был предан своей работе.

"1 февраля для тех, кто знал и любил Владимира Захарова - печальный день. В этот день в 2019 году создатель театра живых кукол «2+КУ» погиб во время пожара в своей мастерской", - говорится в сообщении.

Организаторы уточняют, что на текущей неделе будет проходить презентация фрагментов видеозаписей спектаклей Владимира Захарова, фильмов о нем, а также небольших историй-воспоминаний самого Мастера и его учеников.

Напомним, Владимира Захарова не стало 1 февраля 2019 года, Мастер погиб в своей мастерской, спасая свою ценность - кукол. Здание, в котором сейчас располагается "2+КУ" подтачивают подземные воды и прорывы на теплотрассе, фундаменту необходим ремонт. По оценкам специалистов, на работу потребуется 3,5 миллионов рублей.

Читайте также: Сегодня томичи проводили Владимира Захарова в последний путь