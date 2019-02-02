Создатель театра «2+КУ» Владимир Захаров погиб при пожаре

Известие о трагической гибели Владимира Захарова, известного и любимого в городе создателя театра кукол «2+Ку», поступило вечером в пятницу 1 февраля. Сперва никто не мог в это поверить, и считал какими-то нелепыми слухами. Да, сведения сотрудников МЧС о том, что в помещении площадью 12 квадратных метров в переулке Южном, произошло возгорание подтвердились, но чтобы погиб Захаров…

Спасал свою «Кадочку»

Его тело спасатели нашли во время тушения пожара. Прибывшим на место журналистам, рыдающая директор театра Ирина Наумова подтвердила, что Владимира Захарова больше нет. Он зашел в помещение, которое ласково называлось «Кадочка», когда увидел, как оттуда валит дым. Зашел и больше не вернулся.

Владимир Захаров - был добрым волшебником, любимцем взрослых и детей.Фото: Предоставлено "КП"

Так нелепо оборвалась жизнь удивительного человека, доброго Папы Карло. Его уход - огромная потеря для всего города.

«Кадочка» - небольшая деревянная постройка у театра была мастерской творца. Очевидцы видели, как он побежал туда, но даже окрикнуть не успели.

- Выглянул, попросил воды и зашел обратно, — утверждают свидетели.

Скорее всего, огонь вспыхнул из-за неисправности проводки. Владимир пытался самостоятельно справиться, но случилось непоправимое. Прощание с ним театралы решили провести в здании его театра, когда – выяснится в ближайшее время.

В мастерской он создавал своих персонажей, вдыхал в них жизньФото: Предоставлено "КП"

Владимир Захаров родился 30 сентября 1954 года в городе Алмалык (Узбекистан). В четвертом классе совместно с сестрой создал школьный перчаточный театр кукол. Окончил Томский политехнический институт по специальности «кибернетика электрических систем», работал инженером-конструктором в НИИ технологии машиностроения в секторе роботов и занимался разработкой и внедрением роботов, автоматизацией технологических процессов.

С 1987 года работал конструктором кукол в Областном театре кукол «Скоморох». Он изобрел уникальную куклу на запястье с полной механикой оживления.

В 1991 года основал свой театр «2+Ку». В 2004 году на 400-летие подарил городу Томску современное здание театра — которое назвал сундук со сказками.

Для многих томичей Владимир Захаров был не просто значимым и талантливым человеком, а настоящим волшебником.

Небогатый, небольшой театр - одно из любимых мест томичей

«Я же еще не умер»

- Захаров был с человеком с принципами, - вспоминает Андрей Ананин, снявший о нем фильм. - Помню, как после одного из его спектаклей, я робко подошел к Владимиру, представился молодым студентом ВГИКа, начал говорить про великое кино, которое получится. В ответ услышал спокойное и размеренное - «нет». «Я этого делать не буду» - сказал Захаров. В тот момент мир немного покосился для меня, а ощущение собственной «режиссерской» важности и вовсе простыло где-то глубоко под землей. После долгой паузы Владимир добавил: «Да ты просто приходи и снимай, там посмотришь». И я начал приходить и снимать.

Каждая кукла обладала ярким характером и душойФото: Предоставлено "КП"

И вот на днях Андрей пришел в театр, перед спектаклем подошел к Захарову:

-Здравствуйте, Владимир. Вы меня помните?

-Привет. Не, не помню.

-Я Андрей, снимал 5 лет назад про вас небольшой фильм для учебы во ВГИКе

-Ну молодец, но нет, не помню

-Я хотел вам его показать. Могу на ноутбуке или скинуть, например

-А зачем? Я же еще не умер. Еще живой. Так что не надо.

Он словно предчувствовал свою смерть. Говорят, у великих людей так бывает. Они словно знают, сколько им отмерено на этом свете.

- Надеюсь, эта сказка останется с нами. «2+КУ» должен жить, а вместе с ним и наш волшебник.

Светлая память Владимиру Захарову. Человеку, рядом с которым взрослые чувствовали себя добрыми и счастливыми детьми, - написала Елена Назарова, директор «Живого ТВ» на своей странице в Фейсбуке. Владимира Захарова уважала и любила вся культурная элита Томска и простые зрители.

В эти выходные театр отменил все спектакли. Но созданный Захаровым кукольный волшебный мир продолжит жить, правда, уже без своего Папы Карло.