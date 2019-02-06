2019-02-06T16:31:43+03:00
Общество

Сегодня томичи проводили Владимира Захарова в последний путь

В сентябре Мастер должен был отметить 65-летний юбилей
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К сгоревшей кадочке томичи целый день несли цветыК сгоревшей кадочке томичи целый день несли цветы
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Сегодня в здании театра «2 +ку» томичи простились с основателем самого живого театра в городе - Владимиром Захаровым. Гроб с телом погибшего Мастера стоял прямо на сцене. Последняя роль. Последняя сказка с таким несправедливым, страшным концом.

Можно успокаивать себя, говоря: «На все воля божья», но для живых, оставшихся здесь, это слабое утешение. Помпезных речей на прощании с Владимиром Захаровым не было, но их и не должно было быть.

По словам Ирины Наумовой, директора театра, скромный, трудолюбивый, так любивший жизнь и свое дело Владимир не любил громких слов и высокопарности. В 15-40 на кладбище Бактин томичи в последний раз проводили аплодисментами своего доброго волшебника, оберегавшего их от агрессии, ненависти и обид по отношению к друг другу.

Владимира Захарова похоронили в квартале 98 на центральной аллее. Судьба театра решится в ближайший месяц, он обязательно будет жить. Вопрос только в правопреемнике «2+ку». Владимир Захаров не дожил до своего 65-летнего юбилея девять месяцев.

Текст: Анна ТУРЧАКОВА

Фото: Антон ХАРИН (ТВ-2)

ИСТОЧНИК KP.RU

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