Томский эксперт назвал главные изменения для автомобилистов в 2023 году

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По всей стране с 1 января нового года происходит ряд изменений, как на законодательном, так и на локальном уровнях. "КП-Томск" рассказывает, с какими нововведениями придется столкнуться томичам, которые ездят по дорогам города. Разобраться с вопросом помог Евгений Ткаченко, автомобилист и инструктор автошколы.

Средства индивидуальной мобильности

С 1 марта 2023 года водители гироскуторов, моноколес, электросамокатов, они же "средства индивидуальной мобильности", будут передвигаться согласно скоростному режиму и дорожным знакам.

"Это действительно позволить снизить травматизм на дорогах. Человеку проще, когда он знает правила и знает, что ему за это будет. Электросамокаты долгое время были вне внимания", - говорит автоинструктор.

Евгений отметил, что теперь максимально разрешенная скорость для электросамокатов составит 25 километров в час, вес транспортного средства должен не превышать 35 килограмм.

Нет скидок на госпошлину

Как говорит Евгений, раньше было удобно и экономично оплачивать регистрацию автомобиля через "Госуслуги". Однако с 1 января 2023 года Минфин РФ сообщило об отмене 30% скидки.

"Эта скидка помогала неплохо сэкономить. Она работала с 2017 года при подаче электронного заявления, если у меня регистрация выходила примерно 500 рублей, а платил в итоге 350 - неплохо для автовладельца. Плюс замена водительского [удостоверения] теперь будет дороже", - сказал Евгений.

Для большегрузов

Большегрузам и крупногабаритным транспортным средствам будут выдавать разрешение в электронном виде. Его можно будет получить через через информационную систему ФКУ «Росдормониторинг».

Доплата за тюнинг

Чтобы внести какие-либо изменения в свой автомобиль, томичам также придется доплачивать.

"Для тюнинга с 1 января 2023 года теперь нужно получать разрешение. То есть, это не поменять обшивку внутри салона, а, например, заменить трубу, установить дополнительные обвесы или подсветку под днище", - говорит инструктор Ткаченко.

Евгений также добавил, что госпошлина за тюнинг может составить одну тысячу рублей, до 1 января 2023 года документ выдавался бесплатно.

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