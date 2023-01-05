Для томичей на электросамокатах с 2023 года будут действовать новые правила

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Жители Томска с весны по осень часто используют в личных целях электросамокаты, а иногда и моноколеса. С начала марта 2023 года на территории Российской Федерации вступают в силу изменения в Правилах дорожного движения, регламентирующие поездки на электросамокатах и гироскутерах, сообщает "МК в Томске".

Отмечается, что согласно Постановлению, под новые ПДД попадают средства индивидуальной мобильности, а именно электросамокаты, гироскутеры и моноколеса. Для них максимально разрешенная скорость составит 25 км/ч.

Кроме этого, СИМ будут передвигаться по специальным дорожным знакам.

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