Томским большегрузам с 1 января будут выдавать разрешение в электронном виде

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В России с 1 января 2023 года большегрузам и крупногабаритным транспортам будут выдавать разрешение в электронном виде. Его можно будет получить через через информационную систему ФКУ «Росдормониторинг», сообщается на сайте.

Уточняется, что выдача будет осуществляться через личный кабинет перевозчика или через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

"Перевозчики смогут в электронном виде подавать заявления и другие необходимые документы на получение спецразрешений, согласовывать маршруты перевозки, а также оплачивать пошлину и возмещение вреда", - сообщили в администрации Томской области.

Там также отметили, что владельцы дорог будут вносить в систему актуальные сведения о технических характеристиках дорог, на какую осевую нагрузку они рассчитаны, действуют ли на них какие-то временные ограничения движения, и другое.

Добавим, что подробные вопросы можно задать по номеру: 8 (800) 555-69-82 в рабочие дни с 8.00 до 20.00.