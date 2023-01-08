В Томской области семь вахтовиков пострадали из-за возгорания автобуса

Фото: прокуратура Томской области.

В 20 км от села Усть – Тым Каргасокского района Томской области на зимнике загорелся вахтовый автобус, сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области. Инцидент произошел 7 января около 15 часов. В нем ехали сотрудники организации, которая занимается возведением автомобильных дорог и автомагистралей.

«По предварительной информации, возгорание началось в пассажирской части транспортного средства. 7 из 9 пассажиров автобуса получили телесные повреждения, им оказана медицинская помощь, после чего они отпущены домой», - говорится в сообщении.

Прокуратура Каргасокского района взяла на контроль выяснения причин возгорания и принятие процессуального решения. Также была инициирована проверка охраны труда.

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