Стоимость проезда в общественном транспорте Томска подорожает 1 февраля 2023 года

Весь январь томичи будут ездить на общественном транспорте по ценам 2022 года Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В январе 2023 года стоимость проезда в общественном транспорте Томска останется прежней. По решению и.о. мэра Михаила Ратнера, поездки подорожают с февраля 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

«Мы не сможем «заморозить» стоимость проезда, потому что уже сейчас из-за экономической ситуации сильно выросли затраты перевозчиков и отток водителей. Что в конечном итоге влияет на соблюдение графиков движения и транспортную безопасность томичей. Но, несомненно, сделаем все, чтобы найти баланс между интересами горожан-пассажиров и перевозчиков», - сказал Михаил Ратнер.

В сообщении уточнили, что окончательное решение по стоимости проезда в коммерческом транспорте пока не приняли. «Однако в муниципальном электротранспорте повышение точно не коснется стоимости проездных билетов. Школьники и студенты смогут ездить на троллейбусах и трамваях за 400 рублей в месяц, пенсионеры - за 360», - добавили представители пресс-службы.

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