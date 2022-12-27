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НовостиОбщество27 декабря 2022 13:43

Стоимость проезда в общественном транспорте Томска подорожает 1 февраля 2023 года

В январе 2023 года можно будет ездить в маршрутках по старым ценам
Анна Ковалёва
Весь январь томичи будут ездить на общественном транспорте по ценам 2022 года

Весь январь томичи будут ездить на общественном транспорте по ценам 2022 года

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В январе 2023 года стоимость проезда в общественном транспорте Томска останется прежней. По решению и.о. мэра Михаила Ратнера, поездки подорожают с февраля 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

«Мы не сможем «заморозить» стоимость проезда, потому что уже сейчас из-за экономической ситуации сильно выросли затраты перевозчиков и отток водителей. Что в конечном итоге влияет на соблюдение графиков движения и транспортную безопасность томичей. Но, несомненно, сделаем все, чтобы найти баланс между интересами горожан-пассажиров и перевозчиков», - сказал Михаил Ратнер.

В сообщении уточнили, что окончательное решение по стоимости проезда в коммерческом транспорте пока не приняли. «Однако в муниципальном электротранспорте повышение точно не коснется стоимости проездных билетов. Школьники и студенты смогут ездить на троллейбусах и трамваях за 400 рублей в месяц, пенсионеры - за 360», - добавили представители пресс-службы.

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