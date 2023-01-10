В Томске проходит проверка соблюдения интервалов движения автобусов

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В Томске проходит проверка городского транспорта на предмет соблюдения временных интервалов. На данный момент лишь два маршрута отстают от графика. Информацию об этом сообщает администрация города.

"В Томске проверяют соблюдение интервала движения городскими автобусами. Сегодня перевозчики вывели на линию 300 автобусов, также в городе курсирует 71 трамвай и троллейбус. Специалисты Центра организации и контроля пассажироперевозок проводят проверки соблюдения графиков движения общественным транспортом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 10 января в городе лишь два маршрута не соответствовали временному интервалу - это №11 и № 36/37. Причина отставания от графика связана с аномальными морозами в регионе. Однако отмечается, что сами томичи не жаловались на интервалы городского транспорта.

В мэрии отметили, что департамент городского хозяйства предупредил перевозчиков о том, что соблюдение временных интервалов должно быть обязательным. Если перевозчик нарушит договор в рамках контракта, то ему грозит наказание в виде штрафа.

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