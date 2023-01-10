ЕИРЦ Томской области получил от прокуратуры предостережение

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В Томской области директору Единого информационно-расчетного центра было выдано предостережение от региональной прокуратуры. Это связано с услугой по страхованию жилья, которая была добавлена в квитанции в 2022 году.

Напомним, что в ноябре 2022 года в квитанциях ЖКХ томичей привлекла внимание услуга «добровольное страхование жилья». Новости о ней вызвали шквал недовольства в соцсетях и реакцию властей: ситуацию прокомментировали в облдепартаменте ЖКХ и прокуратуре, пообещав томичам, что такой услуги в январе им не предложат.

В прокуратуре рассказали, что проверка ЕИРЦ уже завершена. Ведомство заключила вывод, что у расчетного центра нет правовых оснований на включение в квитанции услуги по страхованию жилья.

Ранее сообщалось, как начальник областного департамента ЖКХ и Госжилнадзора Яков Грель назвал включение дополнительных статей в платежные документы противоречащим закону, а в облпрокуратуре и УФАС пообещали провести проверки.