В Томской области в серьезном ДТП пострадал водитель автомобиля

Фото: Регион-70 Томск

В дорожно-транспортном происшествии, которое случилось рядом с селом Моряковский Затон Томской области 25 декабря, пострадал один человек. Очевидцы сообщают, что его в тяжелом состоянии доставили в больницу. Информация об этом появилась в сообществе "Регион-70 Томск".

"Серьезное ДТП на крутом повороте рядом с Моряковкой. Водителя Toyota Corolla Fielder из машины доставали пожарные, нога "запуталась в педалях". В тяжелом состоянии его забрала скорая", - пишет автор сообщения.

На кадрах от очевидца видно, что одна иномарка откатилась в кювет, другая стоит на проезжей части с разбитой передней частью.

Напомним, за сегодня произошло уже несколько дорожно-транспортных происшествий. Утром "КП-Томск" сообщала о ЧП на Зональной станции, днем появилась информация о том, что красная иномарка находится в кювете.

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