На томской трассе 25 декабря иномарка улетела в кювет

Фото: Регион-70

На томской трассе, недалеко от северского КП, произошло дорожно-транспортное происшествие. Красная иномарка "Шевролет Круз" выехала с проезжей части и угодила в заснеженный кювет. Информация об этом появилась в сообществе "Регион-70 Томск".

"ДТП недалеко от главного Северского КП. Второй машины нет, видимо водитель Chevrolet Cruze тоже не справился с управлением. Очень скользко, будьте внимательнее", - сообщает автор поста.

На кадрах видно, красный автомобиль находится в сугробе, у автомобиля поврежден капот и вся передняя часть транспортного средства. На момент написания новости не поступило официальной информации о ДТП и пострадавших.

Напомним, сегодня уже произошло аналогичное дорожно-транспортное происшествие. Иномарка съехала на обочину и оказалась в кювете, повредив остановку.

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