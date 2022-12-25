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НовостиПроисшествия25 декабря 2022 5:18

В Томске на остановке "Зональная станция" в результате ДТП иномарка улетела в кювет

Также было повреждено ограждение остановочного комплекса
Алёна ГОЛЕВА
Фото: Регион-70 Томск

Фото: Регион-70 Томск

В Томске в воскресенье, 25 декабря, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого иномарка оказалась в кювете, а остановочный комплекс был серьезно поврежден. Информация о происшествии появилась в паблике "Регион-70 Томск".

"ДТП остановка "Зональная" по Богашевской трассе. Водитель Honda Stream не справился с управлением, последствия на видео", - говорится в сообщении.

На кадрах, предоставленными автором, видно, что водитель белого автомобиля "Тойоты" находится внутри машины. Кроме того, на месте работают спасательный службы.

На момент написания новости не было официальной информации о зарегистрированном дорожно-транспортном происшествии.

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