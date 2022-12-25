В Томске за неделю было зафиксировано почти 4 400 нарушений ПДД

Фото: Владислав Пирогов

Пресс-служба томской полиции еженедельно предоставляет отчет о зафиксированных видеонаблюдением нарушениях правил дорожного движения. За минувшую неделю жители региона допустили нарушения почти 4 400 раз, больше половины из них состоит в превышении скорости.

"После фиксации нарушения видеокамерой информация передается в ГИБДД, обрабатывается, и через некоторое время владелец транспортного средства по почте получает квитанцию на оплату штрафа", - говорится в сообщении.

Согласно данным, зафиксировано 4377 нарушения, из которых 2660 - превышение максимально допустимой скорости на указанных дорогах. Отмечается, что видеофиксация призвана минимизировать количество дорожно-транспортных происшествий и снизить уровень дорожного травматизма.

Читайте также: В Томске грузовик улетел в кювет в конце Иркутского тракта