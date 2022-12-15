«Приезжали пациенты из других городов»: жители Томска рассказали о работе погибшей Аллы Кармановой

Фото: ОГАУЗ ОПЦ им. И. Д. Евтушенко

Жители Томска продолжают делиться воспоминаниями о том, как погибшие в аварии медики спасали жизни роженицам и их детям.

«Это были золотые врачи, к которым рвались из разных городов. Помню, когда училась в медвузе, мы с восхищением обсуждали то, что в Томске кровь переливают еще не родившимся младенцам прямо внутриутробно. Три года назад был известный случай, как прооперировали приезжую женщину, и она благополучно родила девочку. Вообще у нас с 2012 года в перинатальном центре сложные операции делали. Работу курировала Алла Карманова, так как была замглавврача. Она сотни операций провела», - вспоминает томичка Евгения.

По данным Департамента здравоохранения Томской области, в 2019 году в томском перинатальном центре действительно провели сложнейшую операцию приезжей пациентке. Когда 35-летняя Галина была на 20 неделе беременности, врачи в Магадане обнаружили у нее резус-конфликт матери и плода. Пациентка искала по стране сильных профессионалов, которые смогли бы сделать ее малышу внутриутробное переливание крови. Такими оказались именно томские врачи.

«Пациентка приехала с запущенной ситуацией, потому что антитела у нее появились очень рано и очень агрессивно и не позволяли малышу расти и развиваться как надо. И только после 3 операции малышка стала развиваться как нормальный ребенок» - рассказала заместитель главного врача по медицинской части ОПЦ Алла Карманова в 2019 году.

«Знаю, что студенты-медики, которые сталкивались конкретно с Аллой Владимировной, они гордились, что такие сильные специалисты есть у нас в Томске. И ребята, конечно, шокированы случившимся и скорбят», - добавила Евгения.

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