"Мы работаем, как летчики": в администрации Томской области вспомнили слова погибшего анестезиолога Бочкова

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Администрация Томской области рассказала биографию погибшего анестезиолога Юрия Бочкова. Высококвалифицированный специалист окончил педиатрический факультет и готовился лечить детей, а в итоге стал работать с будущими мамами.

Заведующий отделением анестезиологии-реанимации областного перинатального центра работал с беременными женщинами, которые были с высокой группой риска.

"Молодые доктора часто «боятся акушерства», а вот Юрий Александрович «увлекся» — с тех пор как в 1993 году начал работать в клиниках медуниверситета. В то время операции беременным повсеместно делали под общим наркозом, а здесь, в клиниках, давали эпидуральную анестезию: более современную, безопасную, комфортную для женщины и врача", - рассказали в администрации.

На работу Юрия Бочкова вдохновляла заведующая клиникой Ирина Евтушенко. Спустя время, специалист начал внедрять методы регионарной анестезии в родах в Томске, затем в Северске.

«Беременность — это не болезнь, но это новое состояние организма женщины, с которым кто-то может справиться, а кто-то не может. Спинальная анестезия в акушерстве — это находка, ограждает от многих проблем. Поэтому мы и развивали это направление так настойчиво целой командой», - говорил Юрий Бочков.

О своей работе анестезиолог говорит коротко: "Мы работаем, как летчики: у них самое сложное -взлет и посадка, у нас - вход в анестезию и потом выход. От начала и до конца операции мы отвечаем за жизнь и здоровье пациента".

Многие женщины прошли роды вместе с Юрием Бочковым. Томички вспоминают специалиста только добрыми словами и рассказывают, как он помогал им в тяжелый момент.

«Мои показатели стали ухудшаться очень быстро и врачами было принято решение экстренно оперировать, но было ещё одно осложнение. За 2 часа мне поставили высокую дозу кроверазжижающего препарата, сложность была в том, что я могла умереть от потери крови. Во время операции Юрий Александрович разговаривал со мной, поддерживал меня и делал свою работу», - рассказала Евгения, у которой в 2018 году были тяжелые роды.

Фото: Ксения Высотина

Напомним, что сегодня, 15 декабря, коллеги и родственники погибших врачей из Томска возложили цветы к перинатальному центу, где работали специалисты.

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