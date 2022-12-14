«Без слез не могу»: томичка рассказала о анестезиологе, который погиб в ДТП на трассе под Томском

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Жительница Томска Евгения рассказала о погибшем в аварии на трассе Томск-Мариинск анестезиологе. Юрий Бочков участвовал в сложных родах девушки.

«Мои показатели стали ухудшаться очень быстро и врачами было принято решение экстренно оперировать, но было ещё одно осложнение. За 2 часа мне поставили высокую дозу кроверазжижающего препарата, сложность была в том, что я могла умереть от потери крови», - рассказала Евгения.

Девушка добавила, что пока длились сложные роды, Юрий Бочков все время разговаривал и поддерживал ее. Он делал свою работу и помогал врачу.

«Когда они закончили оперировать, они были такие уставшие, и такие счастливые, что всё хорошо закончилось. Хвалили меня, что я стойкий оловянный солдатик, что лось вся в меня сразу закричала сама. Без слез не могу это вспоминать», - добавила Евгения.

Томичка до сих пор не может поверить в случившееся. Евгения также выразила глубокие соболезнования родным и близким.

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