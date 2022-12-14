На "Томской" птицефабрике погиб 35-летний пожарный во время тушения огня

Фото: прокуратура Томской области

При пожаре на складе птицефабрики в селе Малиновка Томского района погиб пожарный, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры во вторник.

«По предварительной информации, в ходе тушения пожара погиб 35-летний пожарный. Мужчину придавило упавшей плитой», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на месте работает и.о. прокурора Томского района Антон Негодин.

Напомним, пожар на птицефабрике "Сибагро" произошел накануне в дневное время, возгорание тушили до утра. Ранее также сообщалось, что возгорание до сих пор ликвидируют.