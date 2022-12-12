Заммэра Томска Алексей Макаров за год заработал 3,3 млн рублей

Фото: Ксения Высотина / пресс-служба администрации Томска

В рамках серии публикаций о доходах главных действующих лиц в городской политике «КП-Томск» обращает внимание на доходы заместителя мэра Города Томска по архитектуре и строительству Алексея Макарова, задекларированные им в 2021 году.

Ранее мы вспоминали, сколько в 2021 году заработали томские депутаты, а также действующий врио мэра Михаил Ратнер.

Согласно справке с сайта мэрии, заммэра Макаров в 2021 году заработал 3 млн 368 тысяч рублей, а его супруга — 1 млн 746 тысяч рублей.

За год доходы заммэра увеличились более чем на миллион рублей: в 2020 году Алексей Макаров заработал 2 млн 352 тысячи рублей, его супруга — 1 млн 507 тысяч.

В собственности у семьи Макаровых есть квартира площадью 56,9 квадратных метров и два земельных участка на 10 и 15 соток. В безвозмездном пользовании заммэра указал еще одну квартиру площадью 91 квадратный метр и участок земли на 10 соток.

В отношении автомобилей Алексея Макарова можно назвать поклонником «трех ромбов» — марки Mitsubishi. Судя по открытым данным, в 2021 году он сменил один японский внедорожник на другой, задекларировав модель Pajero Sport 3 вместо числившейся в Outlander. На сайте официального дилера Mitsubishi цены на такой автомобиль начинаются от 4,3 млн рублей.

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