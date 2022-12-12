Томский госуниверситет предложил 1,3 млрд рублей за достройку корпуса на месте бывшего профилактория

Фото: Ксения Высотина / Михаил Фролов

Томский государственный университет ищет подрядчика на достройку нового корпуса по адресу проспект Ленина, 49, где раньше располагался вузовский профилакторий, следует из размещенных на портале госзакупок данных.

Начальная стоимость контракта — 1 млрд 304 млн рублей, заявки принимаются до 19 декабря. Согласно проекту контракта, срок окончания работ — 20 декабря 2024 года. Подготовительные работы должны начаться уже на последней неделе декабря.

Напомним, предыдущий подрядчик расторг контракт с ТГУ в 2020 году, ссылаясь на обстоятельства непреодолимой силы — рост цен на стройматериалы в период пандемии. Пятиэтажный корпус планировали открыть в 2023 году, по проекту его вместимость составляет 1 300 человек.

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