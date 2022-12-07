Председатель Думы Томска Чингис Акатаев заработал за год 5,2 миллиона рублей

Фото: пресс-служба администрации Томской области / Ксения Высотина

В конце года редакция «КП-Томск» напоминает о доходах основных лиц городской политической сцены. Спикер Думы Томска Чингис Акатаев в 2021 году заработал 5 млн 166 тысяч рублей, такую сумму он задекларировал в апреле этого года по законной процедуре.

В собственности у Акатаева — две квартиры и два нежилых помещения, в том числе одно в доле, а также три транспортных средства: внедорожник Toyota Land Cruiser, снегоход Ski-Doo и прицеп М3СА.

Супруга спикера задекларировала доход за 2021 год в размере 15 млн 333 тысяч рублей. Она владеет двумя «Мерседесами» — седаном C-класса и внедорожником M-класса, семью земельными участками (один в доле), двумя квартирами, двумя гаражами и 19 нежилыми помещениями, из которых три находятся в долевой собственности.

Годом ранее спикер задекларировал доход на сумму 16 млн 268 тысяч рублей, его супруга — 11 млн 248 тысяч рублей.

О доходах за 2022 год депутаты городской Думы отчитаются следующей весной.

Ранее издание «КП-Томск» сообщало о расходах на оплату труда муниципальных депутатов в Томской области. Согласно Постановлению Администрации Томской области от 3 июля 2013 года №268а в действующей редакции, норматив формирования расходов на оплату труда депутатов и выборных должностных лиц местного самоуправления в Томске установлен в размере 513,7 тысячи рублей в год.

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