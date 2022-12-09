Годовой доход врио мэра Томска Михаила Ратнера составил 3,8 миллиона рублей

Фото: пресс-служба администрации Томска / Ксения Высотина

Редакция «КП-Томск» продолжает серию публикаций о доходах главных действующих лиц на региональной политической арене. Ранее мы привлекли внимание к декларациям спикеров городского и областного парламентов — Чингиса Акатаева и Оксаны Козловской. Настала очередь Михаила Ратнера, который уже два года занимает пост исполняющего обязанности мэра города.

Из справки, опубликованной на сайте городской администрации, следует, что в 2021 году Михаил Ратнер заработал 3 млн 798 тысяч рублей. В 2020 году, большую часть которого Ратнер трудился в качестве вице-мэра, он задекларировал на четверть меньшую сумму: 2 млн 657 тысяч рублей.

Доходы супруги врио мэра за год, наоборот, уменьшились — с 1 млн 21 тысячи рублей в 2020-м до 739 тысяч рублей в 2021-м.

Из недвижимости в собственности у четы Ратнеров значится только квартира площадью 103 квадратных метра, которая разделена между ними на равные доли. Кроме того, в 2020 году Михаил Ратнер приобрел гараж для своего внедорожника Toyota RAV4 — в декларации за 2019 год гараж не обозначен.

Декларации о доходах и собственности за 2022 год власти Томска должны опубликовать в апреле 2023 года.

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