Власти Томской области рассказали, кому и на сколько поднимут зарплаты в 2023 году

Фото: Алёна Голева / Аца Коштэ

Томичей — работников бюджетной сферы с 1 января 2023 года ждет прибавка к заработной плате. На прошлой неделе министр финансов Антон Силуанов сообщил, что в бюджете заложено повышение зарплат этим категориям граждан более чем на 8%. Издание «КП-Томск» разобралось, кому, почему и на сколько увеличат зарплаты в 2023 году.

Зачем бюджетникам повышают зарплаты?

Индексация зарплат в бюджетной сфере увязана с так называемыми Майскими указами Президента РФ, подписанными в 2012 году. Среди прочих поручений в них содержались планы правительства подтянуть зарплаты работников бюджетной сферы к средним зарплатам в каждом регионе, а в приоритетных отраслях превысить их. Вместе с тем, исполнение этих указов вызывает вопросы.

«На сегодняшний день только 10 субъектов Федерации выполняют целевые показатели по всем категориям бюджетников, и то не на все 100 процентов, а с пятипроцентным отклонением», — заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства 30 ноября.

Несмотря на непростые экономические условия, президент дал понять, что необходимость исполнения Майских указов по-прежнему не подвергается сомнению.

Какие категории населения названы в Майских указах?

В разрезе зарплат бюджетников основной интерес представляет указ №597 от 7 мая 2012 года «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Указ предписывает правительству Российской Федерации обеспечить ряду категорий лиц увеличение размера реальной заработной платы (не путать с номинальной: реальная заработная плата рассчитывается с учетом роста цен) как минимум до средней заработной платы в регионе. Это следующие категории:

Фото: Ксения Высотина

— педагогические работники образовательных учреждений общего образования;

— педагогические работники дошкольных образовательных учреждений;

— преподаватели и мастера производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования;

— работники учреждений культуры;

— врачи;

— преподаватели образовательных учреждений высшего профессионального образования;

— социальные работники, включая социальных работников медицинских организаций;

— младший медицинский персонал, средний медицинский (фармацевтический) персонал;

— работники медицинских организаций, предоставляющих медицинские услуги.

Кроме того, в указе назван широкий перечень «работников бюджетного сектора». К ним относятся сотрудники организаций, финансируемых за счет государственного бюджета: ГУПов и МУПов, а также работники администраций и органов власти, не являющиеся госслужащими или муниципальными служащими. У перечисленных категорий оклад, как правило, привязывается к МРОТ, а поэтому им следует ждать индексации зарплаты в 2023 году.

Военные, полицейские и сотрудники силовых структур тоже получают зарплату (денежное довольствие) из бюджета, однако система оплаты труда у них отличается, поскольку ее определяют профильные министерства, например, МВД или Минобороны.

Сколько доплатят бюджетникам в Томской области?

Планы повышения зарплат бюджетникам губернатор Владимир Мазур озвучил 22 ноября на встрече с депутатами областной Думы, где обсуждался бюджет на следующий год.

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

«С 1 января МРОТ вырастет на 6,3%, и я принял решение с 1 января проиндексировать соответствующим образом заработную плату бюджетников, подпадающих под действие указов Президента», — заявил Мазур.

Губернатор отдельно оговорил, что индексация коснется только тех категорий граждан, которые были перечислены в Майских указах, а остальным работникам бюджетной сферы проиндексируют зарплату на 5,5% лишь с 1 октября 2023 года.

В 2022 году величина минимального уровня оплаты труда составляла 15 279 рублей. С 1 января 2023 года МРОТ вырастет почти на тысячу рублей — до 16 242 рублей.

Проиндексируют ли зарплату работникам коммерческой сферы?

Одним словом — нет, если у организации нет на то оснований, поскольку такие работники не относятся к бюджетникам. Основанием поднять размер оплаты труда может быть инициатива работодателя поощрить работника, перезаключение трудового договора на более выгодных условиях или пункт в действующем трудовом договоре, предусматривающий индексацию.

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