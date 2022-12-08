Спикер томской областной Думы Оксана Козловская заработала за год 7,4 млн рублей

Фото: пресс-служба администрации Томской области / Ксения Высотина

Редакция «КП-Томск» вспоминает декларации главных действующих лиц в томской политике, так как не исключено, что в ближайшем будущем такими подробными они больше не будут. На прошлой неделе «Коммерсантъ» сообщил о планах группы депутатов Госдумы внести законопроект, освобождающий региональных и муниципальных депутатов от декларирования доходов, если они работают на общественных началах, а декларации остальных парламентариев будут публиковать в обезличенном виде.

Ранее мы изучали декларации председателя городской Думы Томска Чингиса Акатаева, а теперь обратим внимание на его коллегу из Думы областной — Оксану Козловскую, занимающую пост председателя Думы третий созыв подряд.

По итогам 2021 финансового года Оксана Козловская декларировала доход в размере 7 млн 460 тысяч рублей. По сравнению с 2020 годом ее доходы выросли на полтора миллиона: годом ранее, еще по ходу предыдущего созыва Думы, спикер задекларировала доход в 5 млн 884 тысячи рублей.

В собственности Козловской с 2016 года значатся три земельных участка общей площадью около 2461 квадратного метра — на одну, 14 и 9 соток. Также она владеет дачей на 79 квадратных метров, квартирой с жилплощадью 196 квадратных метров и гаражом.

Автомобиль у председателя Облдумы один — это популярный внедорожник Toyota RAV4, на вторичном рынке такая машина в десятилетнем возрасте стоит примерно 1,5-2 миллиона рублей. За автомобили 2022 года выпуска дилеры просят от 2,6 млн рублей в минимальной комплектации.

Декларации депутатов и представителей власти за 2022 год будут опубликованы в апреле 2023 года.

Читайте также: В Томском районе продают 5-комнатный коттедж за 40 миллионов рублей

Подписывайтесь на наши каналы в VK, Telegram и Dzen, чтобы оставаться в курсе событий Томска и Томской области.