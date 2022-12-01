В Академии ФК «Томь» готовы возобновить занятия для детей

Фото: пресс-служба ФК «Томь» / Дмитрий Шуба

В Академии футбольного клуба «Томь» готовы возобновить занятия для всех возрастных групп, вопрос с долгами перед сотрудниками будет решаться с участием областной администрации, сообщила пресс-служба клуба в четверг утром.

Напомним, ранее тренерский состав Академии отказался вести тренировки из-за многомесячных долгов по зарплате. Общая задолженность «Томи» по зарплате и налогам составляет около 70 млн рублей.

Для разрешения ситуации в клубе прошла встреча администрации с вице-губернатором Томской области Анатолием Рожковым.

«С завтрашнего дня у всех ребят возобновляются тренировки. На рабочей группе был обсужден еще целый ряд вопросов и приняты какие-то предварительные решения. Заместитель губернатора сообщил, что ему нужно еще два дня, чтобы сформировать конкретные сроки погашения долгов по зарплате и по определенным текущим долгам», — говорится в сообщении пресс-службы.

На встрече также обсудили возможное возвращение «Томи» в профессиональный футбол, команда может заявиться во Вторую лигу уже в 2023 году с составом из собственных воспитанников.

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