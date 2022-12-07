Томичка продает хоккейную шайбу с автографом Александра Овечкина

Фото: Avito / Владимир Веленгурин

На популярном сайте объявлений Avito выставлена на продажу хоккейная шайба с автографом Александра Овечкина, сообщает «МК в Томске».

Владелица ценного артефакта Мария просит за шайбу 15 тысяч рублей, торг уместен.

Уточним, что легендарный хоккеист расписался на шайбе с эмблемой хоккейного клуба «Динамо» (Москва): именно в нем он начал профессиональную карьеру в 2001 году, забив в розыгрыше российской Суперлиги две шайбы. В 2005 году вместе с московским клубом Овечкин стал чемпионом России и повторил это достижение в 2013-м уже в Континентальной хоккейной лиге, ненадолго вернувшись в Россию во время локаута в НХЛ.

Овечкин — обладатель Кубка Стэнли и множества личных наград в НХЛ, трехкратный чемпион мира по хоккею в составе сборной России.

Читайте также: В Томском районе продают 5-комнатный коттедж за 40 миллионов рублей

Подписывайтесь на наши каналы в VK, Telegram и Dzen, чтобы оставаться в курсе событий Томска и Томской области.