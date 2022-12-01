В ФК «Томь» погасят долги перед сотрудниками после вмешательства вице-губернатора

Фото: ФК «Томь» / Дмитрий Шуба

В минувшую среду, 30 ноября, состоялась встреча рабочей группы ФК «Томь» с вице-губернатором Томской области Анатолием Рожковым по поводу дальнейшей судьбы клуба, сообщила пресс-служба «Томи» Вконтакте.

Напомним, долги «Томи» по зарплате и налогам составляют около 70 млн рублей. На прошлой неделе тренеры Академии отказались проводить тренировки, поскольку им несколько месяцев не выплачивали зарплату.

По данным пресс-службы, после визита вице-губернатора удалось добиться возобновления занятий групп Академии уже в ближайшее время.

«Ряд вопросов с ресурсоснабжающими предприятиями решен, практически решена проблема по месту занятий групп Футбольной Академии, и с завтрашнего дня у всех ребят возобновляются тренировки», — говорится в сообщении. Кроме того, в течение двух дней планируется сформировать сроки погашения долгов по зарплате и некоторым другим расходным статьям.

Одновременно рабочая группа «Томи» рассмотрит вопрос о заявке клуба в чемпионате России в 2023 году, во Второй лиге. Предполагается, что состав команды сформируют из числа воспитанников Академии. В сезоне 2022 года «Томь»-м принимала участие только в ЛФЛ.

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