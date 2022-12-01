Некоторые тарифы на ЖКХ в Томске вырастут больше, чем на 9%. Фото: Евгения Гусева / Алёна Голева

Власти Томской области назвали оценочную величину новых тарифов на услуги ЖКХ, по которым томичам предстоит оплачивать счета с 1 декабря. Постановление, подписанное и.о. губернатора Томской области Анатолием Рожковым 25 ноября, опубликовано на сайте областной администрации.

Напомним, в сентябре этого года в Минэкономразвития сообщили, что очередная индексация тарифов пройдет 1 декабря 2022 года вместо 1 июля 2023 года. Тогда сообщалось, что в целом по стране тарифы не поднимут выше 9%.

Однако в Постановлении губернатора Томской области от 25 ноября предельные индексы во всех муниципалитетах региона указаны в размере 11,5%. Такое расхождение объясняется тем, что региональные власти учли предельное отклонение, составляющее 2,5% сверх усредненного показателя в 9%.

Это, однако, не означает, что тарифы на все услуги вырастут одинаково. Согласно прогнозу департамента экономики, в Томске рост тарифов составит от 8,6% до 11%.

Электроэнергия (за 1 кВт/ч): с 2,91 рубля до 3,16 рубля, +8,6%;

Холодное водоснабжение (за 1 куб.м): с 56,76 рубля до 62,99 рубля, +11%;

Горячее водоснабжение и теплоснабжение (за 1 Гкал тепла): с 2246,93 рубля до 2449,15 рубля, +9%;

Водоотведение (за 1 куб.м): с 39,05 рубля до 42,96 рубля, +10%;

Обращение с твердыми коммунальными отходами (за 1 куб.м): с 241,58 рубля до 234,83 рубля, -2,8%.

Приведенные данные являются прогнозом и не отражают точных величин новых тарифов.

Подчеркнем, что в каждом из муниципалитетов тарифы изменятся по-своему. Например, в Северске холодная вода подорожает на 4% — с 52,20 до 54,29 рубля за кубометр, теплоснабжение — на 11,2%, с 1837,49 рубля за 1 Гкал до 2043,29 рубля, а электроэнергия — как и в Томске, на 8,6%, до 3,16 рублей за 1 кВт/ч.

Ранее «КП-Томск» рассказывала томичам, кому и каким способом можно получить субсидии на услуги ЖКХ. По закону, оплата коммунальных услуг не должна превышать 22% совокупного дохода семьи.

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