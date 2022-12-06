Томский врач Поздняков назвал способы защитить себя от гриппа и ОРВИ

Каждый из способов доступен томичам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске действует сезон заболеваний. Корреспондент "АиФ-Томск" поговорил с томским врачом-инфекционистом Андреем Поздняковым из клиники "Инвитро-Сибирь". Врач рассказал, как не заразиться ОРВИ и гриппом. "Если коротко и правильно – не контактировать с потенциально больными людьми. Легко сказать – невозможно сделать, особенно в условиях большого города. Поэтому, по возможности, избегать скоплений людей, где могут оказаться больные", - говорит врач.

Также специалист отметил, что уже успевшие надоесть методы также помогут избежать заболевания. Например, будет полезно носить свежую медицинскую маску в местах массового скопления людей.

"Не гнушаться маской, если все-таки предстоит визит в медучреждение или в ТЦ с рождественской распродажей. Укреплять иммунитет теми методами, которые реально работают. Это – сон не менее 7 часов в день, сбалансированное питание, отсутствие стрессов", - рассказал Андрей Поздняков.

Напомним, по состоянию на 6 декабря 2022 года в Томской области обнаружили 43 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Кроме того, в регионе было зафиксирована три случая свиного гриппа.

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