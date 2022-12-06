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НовостиЗдоровье6 декабря 2022 8:18

В Томской области за сутки COVID-19 заболело 43 человека

Данные на 6 декабря 2022 года предоставил стопкоронавирус.рф
Алёна ГОЛЕВА
Данные на 6 декабря 2022 года предоставил стопкоронавирус.рф

Данные на 6 декабря 2022 года предоставил стопкоронавирус.рф

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 6 декабря 2022 года, в Томской области выявили 43 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф. В общей сложности сейчас в регионе 157 521 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 45 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших инфекционное заболевание, выросло до 155 839 человек.

За последние сутки в стране выявлено 5 561 заболевших новой коронавирусной инфекцией, 59 пациентов скончалось, 6 690 выздоровели.

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