Жителям Томска рассказали, какую температуру нельзя сбивать

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Томский врач Андрей Поздняков из клиники «Инвитро-Сибирь» рассказал, какую температуру нельзя сбивать при ОРВИ.

По словам врача, не стоит снижать температуру до 38,5 градусов. Если температура выше 39, то ее обязательно нужно сбивать. При этом, врач отметил, что сбивать лихорадку выше 38 стоит маленьким детям и тем, кто плохо переносит высокую температуру.

Специалист уверяет, что если при повышенной температуре человек чувствует себя адекватно и он не мешает ему жить, то ее не стоит сбивать, организм сам должен бороться с микробами, при температуре 38,5 – микробы начинают погибать.

Также добавляется, что температура 37-37,5 никой пользы организму не несет и не является защитной реакцией, при такой температуре микробы не погибают. Если человек чувствует себя плохо, то сбить температуру стоит.