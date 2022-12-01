Первые три случая свиного гриппа в 2022 году выявили в Томской области

Уровень заболеваемости ОРВИ выше уровня эпидемического порога в Томском районе на 192% Фото: Олег УКЛАДОВ

Роспотребнадзор по Томской области сообщает о выявлении трех случаев заражения свиным гриппом, по типу пандемического варианта 2009 года. Также добавляется, что уровень заболеваемости ОРВИ в Томском районе выше уровня эпидемического порога на 192%.

«На 47 неделе на территории Томской области выявлены первые 3 находки гриппа типа А (H1N1, пандемический вариант 2009 года) [свиной грипп. - прим.ред.], 1 находка гриппа типа А (без уточнения варианта), а также регистрируются, по-прежнему, вирусы негриппозной этиологии, а также возбудитель Covid-19», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в двух районах Томской области - в Первомайском и Кожевниковском районе закрыли два образовательных учреждения, а также семь классов в трех школах Колпашевского, Первомайского районах и в Томске. Кроме того, были закрыты шесть групп в пять дошкольных образовательных учреждениях Каргасокского, Кожевниковского, Александровского, Колпашевского, Первомайского районов.

Пресс-служба регионального Роспотребнадзора сообщает, что за прошлую неделю прививку поставило 17,5 тысяч жителей Томской области, из них 2353 ребенка и 15210 взрослых.

Читайте также: В Томской области зафиксировали еще 44 человека заболевшихCOVID-19

Подписывайтесь на наши каналы в VK, Telegram и Dzen, чтобы оставаться в курсе событий Томска и Томской области.