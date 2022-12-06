Томские депутаты утвердят отмену мэрских выборов и узнают о подготовке Томска к Новому году

Фото: Алексей Булатов / Владислав Пирогов

В городской думе Томска во вторник, 6 декабря, пройдет очередное собрание, на котором депутаты в числе прочих обсудят изменения в городской устав по процедуре выборов мэра. Повестка собрания опубликована на сайте Думы.

Напомним, решением Законодательной Думы Томской области от 27 октября вместо проведения прямых мэрских выборов градоначальника в Томске будут выбирать городские депутаты из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией.

Помимо вопросов о выборах мэра, депутаты также рассмотрят поправки в городской бюджет на 2023 год, обсудят включение в квитанции ЖКХ услуги по добровольному страхованию жилья и заслушают доклад о подготовке Томска к Новому году.

Начало собрания — в 10 часов, прямая трансляция проходит на сайте Думы.

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