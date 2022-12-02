В Томской области у детей-сирот из Батката появились опекуны

Фото: пресс-служба прокуратуры Томской области

В Томской области в селе Баткат шесть детей-сирот, чьи родители погибли в пожаре, забрали опекуны. Об этом журналисту "КП-Томск" рассказала замглавы Шегарского района по социальной сфере Татьяна Зверева.

Напомним, что в селе Баткат Шегарского района Томской области в 60 км от областного центра в ночь на 24 сентября сгорел одноэтажный жилой дом. Тогда сообщалось, что в результате пожара погибли трое человек, в том числе один ребенок. Еще четверых детей доставили в больницу с отравлением продуктами горения, а один мальчик 2018 года рождения получил ожоги.

В октябре сообщалось, что дети, которые нуждаются в опеке, живут в одном из государственных областных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Сейчас их взяли под опеку.

"Они находятся в семье под временной опекой на 6 месяцев. Детей забрали родственники со стороны отца", - рассказала замглавы Шегарского района.

Уточняется, что у детей в свидетельстве о рождении указана только мать. На данный момент идет процедура подтверждения родственных связей с опекунами.

Дети по-прежнему живут в Баткате, посещают школу и детские сады, их жизни ничего не угрожает.

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