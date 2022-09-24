В селе Баткат Томской области в пожаре погибли три человека

В ночном пожаре в Баткате погибли три человека. Фото: пресс-служба прокуратуры Томской области

В селе Баткат Шегарского района Томской области в 60 км от областного центра в ночь на 24 сентября сгорел одноэтажный жилой дом, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В доме проживала многодетная семья из девяти человек. В результате пожара погибли три человека: двое взрослых и пятилетний ребенок. Еще шестерых детей доставили в медицинские учреждения.

О причинах пожара не сообщается.

На месте происшествия работают сотрудники прокуратуры, устанавливающие обстоятельства происшествия. Кроме того, будет организована проверка органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.