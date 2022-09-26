Стали известны подробности пожара в селе Баткат в Томской области

В результате пожара три человека погибли и четверо пострадали Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области рассказала подробности пожара в двухквартирном жилом доме в селе Баткат, который произошел в ночь с 23 на 24 сентября. В доме проживала многодетная семья.

Напомним, в результате пожара погибли трое человек, в том числе один ребенок. Еще четверых детей доставили в больницу с отравлением продуктами горения, а один мальчик 2018 года рождения получил ожоги.

По данным МЧС, о пожаре в дежурную часть сообщили в 2:50 ночи. Первое подразделение прибыло на место в 2:53, очаг возгорания ликвидирован только в 4:25.

"В результате пожара: квартира № 1: обгорела и обрушилась деревянная обрешетка крыши дома, прогорело и частично обрушилось потолочное перекрытие. Обгорели стены внутри и снаружи дома. Сгорела дощатая веранда. Квартира № 2: обгорела и обрушилась деревянная обрешетка крыши. Общая площадь пожара — 144 кв.м", — говорится в сообщении.

Пресс-служба добавляет, что в тушении пожара участвовали 18 человек, звено ГЗДС и 4 единицы техники. Причина пожара устанавливается.