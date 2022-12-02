В селе Малиновка Томской области в пожаре погиб один человек

Тело мужчины находилось на диване в доме. Фото: Веленгурин Владимир/Макеев Иван

Пресс-служба МЧС по Томской области сообщает о возгорании в селе Малиновка в Томской области. В результате пожара пострадал жилой бревенчатый дом, обнаружено обгоревшее тело человека.

«1-этажный бревенчатый жилой дом размером 5х6 м. Электрифицирован, отопление печное», - говорится в сообщении.

Согласно отчету экстренной службы, информация о пожаре поступила в пятницу, 2 декабря, в 0.54. Полностью ликвидировать возгорание удалось почти спустя час - в 1.52.

Общая площадь пожара составила 30 квадратных метров. В результате пожара обгорела и частично обрушилась деревянная обрешетка крыши, обгорели стены внутри и снаружи дома.

Во время ликвидации очага возгорания специалисты обнаружили на диване обгоревшее тело мужчины 1970 года рождения. Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

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