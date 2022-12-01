Мазур стал новым секретарем регионального отделения «Единой России» в Томской области

Это произошло в рамках конференции регионального отделения. Фото: Ксения Высотина

Секретарем Томского регионального отделения партии «Единая России» стал губернатор Владимир Мазур, об этом сообщает корреспондент «КП-Томск» с места событий. Его назначили в рамках конференции регионального отделения.

Кандидатуру выбирали тайным голосованием, на пост претендовали депутат думы Томска Илья Леонтьев и губернатор Томской области Владимир Мазур. За главу региона отдали 124 голоса, Илью Леонтьева 6 голосов.

"Огромное спасибо за доверие и ваш выбор. Для меня это вторые выборы в этом году. Стать губернатором Томской области мне предложил президент РФ, а стать секретарем регионального отделения "Единой России" мне сделал предложения председатель партии Дмитрий Анатольевич Медведев. И тогда, и сейчас я бы не победил, я бы не был избран без поддержки жителей области и без вашей поддержки", - заявил Владимир Мазур

Обновился состав регионального политического совета отделения, в него вошли 70 человек. Это депутаты, главы муниципальных образований, представители компаний и не только. В новый состав президиума совета вошли 15 человек, в том числе глава региона Владимир Мазур и члены совета федерации РФ от Томской области Владимир Кравченко и Виктор Кресс. В региональную контрольную комиссию вошли 5 человек.

Ранее сообщалось, что сегодня, 1 декабря в Томской области работает замсекретаря генсовета партии «Единая Россия» Сергей Перминов. Главным поводом для приезда стала конференция регионального отделения.

Напомним, что губернатора Томской области Владимира Мазура в начале ноября рекомендовали на должность врио секретаря регионального отделения партии. Глава региона отметил, что для него это «большая ответственность».

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