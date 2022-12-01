Заместитель секретаря генерального совета «Единой России» Сергей Перминов прибыл в Томск

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В Томске в четверг, 1 декабря, будет работать замсекретаря генсовета партии "Единая Россия" Сергей Перминов. Он планирует встретиться с Мазуром, сообщает пресс-служба партии "Единая Россия".

"Заместитель секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Сергей Николаевич Перминов в четверг с рабочим визитом прибыл в Томскую область. Это его первое посещение региона. Сергей Перминов планирует в этот день встретиться с томским губернатором Владимиром Мазуром"", - говорится в сообщении.

Уточняется, что главным поводом для приезда в Томск стала конференция томского регионального отделения партии "Единая Россия", где сегодня утвердят новый состав руководящих органов регионального отделения, в том числе изберут его главу.