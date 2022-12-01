Владимир Мазур озвучил планы по выходу компаний из Томска на рынки Азии, Африки и Латинской Америки Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В администрации Томской области прошло заседание Совета по развитию экспорта во главе с губернатором Владимиром Мазуром, сообщает пресс-служба обладминистрации.

На встрече глава региона обратил внимание на проблемы, с которыми сталкиваются томские предприятия при ведении внешнеэкономической деятельности, включая законодательные препятствия. Губернатор поручил подготовить обращение в Правительство РФ с поправками в действующее законодательство, направленными на облегчение процедур для компаний-экспортеров.

«Первое, что должна сделать власть, – это поддержать экспортную среду, создать благоприятные условия, помочь производителям. <...> Второе – перезапустить международные связи региона с новыми партнерами из Азии, стран Персидского залива, Африки, Латинской Америки. И третье – активно участвовать в разработке федеральных правил регулирования внешней торговли», — цитирует Мазура пресс-служба.

Губернатор отметил, что обсуждаемые проблемы особенно остро ощущаются в Томской области с учетом экспортных особенностей региона. Доля несырьевого экспорта из региона составляет 88%, тогда как в целом по России — 39%. 95% предприятий относятся к малому и среднему бизнесу. Более 500 компаний из Томской области поставляют продукцию на мировой рынок.

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