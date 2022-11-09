Томского губернатора Мазура рекомендовали на должность врио секретаря реготделения «Единой России»

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По поручению Председателя Партии Дмитрия Медведева решение о назначении Президиум Генсовета Партии должен принять в ближайшее время.

Одновременно рекомендованы на должность врио руководителей региональных отделений главы ещё 3 субъектов РФ: Кировской и Сахалинской областей.

Каждый из них прошёл свой профессиональный путь, приобрёл разносторонний опыт на государственных должностях, отметил Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с кандидатами.

«Сейчас вы возглавляете регионы, которые играют очень значимую роль в развитии всей нашей большой страны и как губернаторы каждый день принимаете массу управленческих решений, в том числе, связанных с наиболее сложной нынешней страницей жизни нашего государства. Именно поэтому у вас есть и необходимые навыки, и авторитет среди коллег. И исхожу из того, что и среди граждан», - сказал Дмитрий Медведев.

Впереди напряжённая работа, в том числе - по реализации народной программы «Единой России» и задач, поставленных Президентом страны в условиях проведения СВО, отметил Председатель партии.

«Уверен, что и в этом смысле все ваши навыки, все лучшие практики, которые вы используете, пригодятся и в партийной работе», - резюмировал Дмитрий Медведев.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак выразил уверенность, что Александр Соколов, Валерий Лимаренко и Владимир Мазур смогут выстроить конструктивное взаимодействие и с представительными органами власти, и с общественно-политическими силами регионов.

Владимир Мазур, выдвигавшийся от партии «Единая Россия» на выборах губернатора, принял предложение, отметив, что для него это «большая ответственность».

«Партия президента поддержала меня на губернаторских выборах, теперь моя задача придать новый импульс работе региональной парторганизации. Томская область взяла курс на обновление, обновим и партийную жизнь. Сделаю всё, чтобы «Единая Россия» в регионе, сохранив лучшие традиции, приросла новыми людьми и проектами.», – сказал Мазур.

Полномочия новых секретарей будут подтверждены на региональных конференциях.

В заключение встречи Дмитрий Медведев подчеркнул, что именно максимальное внимание к мобилизованным и их семьям сейчас является важнейшей задачей «Единой России». И работа губернаторов, кандидатуры которых были рекомендованы на должности секретарей региональный отделений партии, должна исходить из этого.

«Безусловно, важна и волонтёрская работа по линии партии по поддержке наших Вооружённых Сил в разных формах. Её также нужно будет продолжить. Сообразно той ситуации, которая складывается», - сказал он.

Кроме того, несмотря на сложный период в жизни страны, никто не снимает с глав субъектов работу по выполнению народной программы.

«Потому как жизнь продолжается. И те социальные ориентиры, те экономические цели, которые поставлены программой, а программа в значительной мере основана на предложениях Президента нашей страны, должны быть выполнены», - резюмировал Дмитрий Медведев.