В Томске открылся каток на озере Керепеть

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томске местные жители самостоятельно сделали каток на озере Керепеть. Об этом сообщает пресс-служба администрации гоорода.

Уточнятся, что ледовый каток сделали жители микрорайона Радонежский. Активисты расчистили лед и сделали гладь для катания а коньках. Кроме этого, томичи убрали со льда примерзший мусор и дополнительно наморозили толщу льда 500 ведрами воды из проруби.

Напомним, что в Томске начали работать еще три ледовых катка. Они работают по следующим адресам: ул. Красноармейская, 122, ул. Ф.Лыткина, 8/2, ул. Высоцкого, 7, ул. Герасименко, 1/15, стр. 1.Также в городе уже начали работать лыжные базы. К следующим выходным, администрация города обещает провести праздничное открытие лыжных трасс. Помимо этого, с 17 декабря в Томске начнут свою работу ледовые горки.

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