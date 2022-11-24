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Общество24 ноября 2022 8:31

В Томске уже начали работать все лыжные базы

Праздничное открытие должно состояться, когда в городе потеплеет
Ксения Высотина
Самые закаленные сибиряки уже могут покататься на лыжах.

Самые закаленные сибиряки уже могут покататься на лыжах.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске открылись все лыжные базы. Праздничное открытие должно состояться, когда в городе потеплеет, сообщил представитель мэрии журналисту "КП-Томск".

"В эту субботу должно было состояться официальное открытие с большим забегом, но, к сожалению, из-за морозов его пришлось перенести. Пока что предварительно на 3 декабря, но будем смотреть по погоде", - сказали в администрации Томска.

Уточним, что несмотря на морозы и перенос праздничного открытия, лыжные базы уже работают и самые закаленные сибиряки могут приходить и кататься, как на своем инвентаре, так и на прокатном.

Напомним, что в Томске есть несколько лыжных баз с прокатом инвентаря, все они расположены в разных районах города.

- стадион "Буревестник"

- лыжная база "Сосновый бор" (ул. Кутузова,1)

- лыжная база ТГУ (ул. Ф.Лыткина, 14)

- "Метелица" (ул. Королева, 13)

- лыжная база "Политехник" (ул. 19 Гвардейской Дивизии)

- лыжная база "Кедр" (ул. Высоцкого, )

- спортивная база "Черёмушки" (ул. Иркутский тракт, 103А)

Напомним, что в прошлом году лыжные базы открылись 27 ноября и в этот же день состоялись лыжные гонки среди жителей Томской области.

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