В Кировском районе Томска начали работать ледовые катки

Фото: Владислав Пирогов
В Томске ледовые катки пока что заработали только в Кировском районе. Также представители мэрии рассказали журналисту «КП-Томск», что работу начал каток на стадионе «Кедр».
«На данный момент формируется полный список ледовых катков, которые будут работать этой зимой», - сообщили в администрации Томска.
Уточним, что в работу начали не все ледовые катки города. Пока что томичи могут прийти покататься только на каток по ул. Лыткина, 8/2 и возле спортивного комплекса «Кедр». Всего администрация планирует разместить на территории Кировского района порядка 10 ледовых катков для горожан. Они будут расположены в социально-значимых или густонаселенных местах – возле школ, многоквартирных домов, скверов.
На данный момент специалисты проводят подготовку оснований для будущих ледовых объектов, в некоторых местах трамбуют снег для выравнивания поверхности, на других осталось только залить водой несколько слоев льда и обустроить пространство для катания.
В мэрии добавили, что в ближайшее время ожидается открытие ледового катка в Сквере Студенческих отрядов, об этом сообщает администрация Кировского района Томска. Также отмечаемся, что традиционный каток на возле СФТИ возле Новособорной площади тоже будет действовать в этом году.
Напомним, что в Томске есть более 20 ледовых катков, которые расположены в разных районах города.
Список всех ледовых катков в Томске:
1. Ледовый городок на Ново-Соборной
Адрес: г. Томск, пл. Новособорная, 3а
2. Ледовый каток
ул. Нефтяная, 5а
3. Ледовый каток «Ледок»
Адрес: г. Томск, ул.Герасименко 1/20, стр.1
4. Ледовый каток в Городском саду
Адрес: ул. Герцена, 6
5. Ледовый каток Гимназии № 1
ул. Нахимова, 30
6. Ледовый каток лицея №7
Адрес: г. Томск, ул. Интернационалистов, 12
7. Ледовый каток на стадионе «Буревестик»
Адрес: г. Томск, ул.19-ой Гв.дивизии, 20
8. Академгородок
пр. Академический, 1/1
9. Каток «Университетский»
пер. Буяновский, 3а
10. Каток у ДК «Авангард»
Адрес: г. Томск, ул. Б. Куна, 20
11. Ледовый каток на стадионе «Победа»
Адрес: г. Томск, ул. Нахимова, 1
12. Ледовый каток пос. Светлый
Адрес: Светлый, 12а
13. Парк отдыха «Белое озеро»
Парк отдыха «Белое озеро»
14. Сосновый бор, лыжная база
ул. Кутузова, 1б
15. Стадион с. Тимирязевское
Стадион с. Тимирязевское
16. ул. 5-й Армии, 15в
Адрес: г. Томск, ул. 5-й Армии, 15в
17. ул. Говорова, 36а
ул. Говорова, 36а
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