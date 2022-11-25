В Кировском районе Томска начали работать ледовые катки

Фото: Владислав Пирогов

В Томске ледовые катки пока что заработали только в Кировском районе. Также представители мэрии рассказали журналисту «КП-Томск», что работу начал каток на стадионе «Кедр».

«На данный момент формируется полный список ледовых катков, которые будут работать этой зимой», - сообщили в администрации Томска.

Уточним, что в работу начали не все ледовые катки города. Пока что томичи могут прийти покататься только на каток по ул. Лыткина, 8/2 и возле спортивного комплекса «Кедр». Всего администрация планирует разместить на территории Кировского района порядка 10 ледовых катков для горожан. Они будут расположены в социально-значимых или густонаселенных местах – возле школ, многоквартирных домов, скверов.

На данный момент специалисты проводят подготовку оснований для будущих ледовых объектов, в некоторых местах трамбуют снег для выравнивания поверхности, на других осталось только залить водой несколько слоев льда и обустроить пространство для катания.

В мэрии добавили, что в ближайшее время ожидается открытие ледового катка в Сквере Студенческих отрядов, об этом сообщает администрация Кировского района Томска. Также отмечаемся, что традиционный каток на возле СФТИ возле Новособорной площади тоже будет действовать в этом году.

Напомним, что в Томске есть более 20 ледовых катков, которые расположены в разных районах города.

Список всех ледовых катков в Томске:

1. Ледовый городок на Ново-Соборной

Адрес: г. Томск, пл. Новособорная, 3а

2. Ледовый каток

ул. Нефтяная, 5а

3. Ледовый каток «Ледок»

Адрес: г. Томск, ул.Герасименко 1/20, стр.1

4. Ледовый каток в Городском саду

Адрес: ул. Герцена, 6

5. Ледовый каток Гимназии № 1

ул. Нахимова, 30

6. Ледовый каток лицея №7

Адрес: г. Томск, ул. Интернационалистов, 12

7. Ледовый каток на стадионе «Буревестик»

Адрес: г. Томск, ул.19-ой Гв.дивизии, 20

8. Академгородок

пр. Академический, 1/1

9. Каток «Университетский»

пер. Буяновский, 3а

10. Каток у ДК «Авангард»

Адрес: г. Томск, ул. Б. Куна, 20

11. Ледовый каток на стадионе «Победа»

Адрес: г. Томск, ул. Нахимова, 1

12. Ледовый каток пос. Светлый

Адрес: Светлый, 12а

13. Парк отдыха «Белое озеро»

Парк отдыха «Белое озеро»

14. Сосновый бор, лыжная база

ул. Кутузова, 1б

15. Стадион с. Тимирязевское

Стадион с. Тимирязевское

16. ул. 5-й Армии, 15в

Адрес: г. Томск, ул. 5-й Армии, 15в

17. ул. Говорова, 36а

ул. Говорова, 36а

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